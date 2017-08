‘Medische staf Liverpool staat standby voor keuring in Frankrijk’

Liverpool gaat zich naar alle waarschijnlijkheid woensdag nog versterken met Alex Oxlade-Chamberlain, maar dat betekent niet dat the Reds klaar zijn op de transfermarkt. Thomas Lemar geldt nog steeds als een belangrijk doelwit en Liverpool gaat er in de laatste ruime dag van de transferperiode alles aan doen om de Fransman nog binnen te halen.

De Liverpool Echo bericht woensdagavond dat de club bereid is om een bedrag van 76 miljoen euro over te maken naar AS Monaco, dat zich vooralsnog echter een terughoudende onderhandelingspartner toont. Als Liverpool inderdaad groen licht krijgt, kan het snel handelen daar de medische staf naar verluidt standby staat om naar Frankrijk te reizen.

Lemar bereidt zich momenteel met het Franse nationale elftal op Clairefontaine voor op de interland tegen het Nederlands elftal en zal, als hij naar de Premier League mag vertrekken, ter plekke de medische keuring ondergaan. De middenvelder werd eerder op de woensdag overigens ook in verband gebracht met Barcelona, dat in Lemar een alternatief zou zien voor Liverpool-middenvelder Philippe Coutinho.

De Liverpool Echo meldt verder dat Liverpool nog steeds van plan is om te handelen als het van Southampton de indicatie krijgt dat Virgil van Dijk toch mag vertrekken. De club van trainer Jürgen Klopp is bereid om voor de Oranje-international eenzelfde bedrag neer te leggen als voor Lemar.