‘Overbodige Ajax-aanvaller kan voor EL-voetbal kiezen in Portugal’

Robert Muric gaat mogelijk vertrekken bij Ajax. De Kroatische aanvaller staat in de belangstelling van Sporting Braga, zo meldt O Jogo woensdagavond. De rechtsbuiten van Jong Ajax, die vorig jaar werd verhuurd aan Pescara, staat nog tot medio 2018 onder contract in de Johan Cruijff ArenA.

Naar verluidt ligt er een vijfjarig contract klaar voor de 21-jarige Muric, die bij het juiste bod lijkt te mogen vertrekken van Ajax. In Amsterdam heeft hij geen uitzicht op een doorbraak in de hoofdmacht. Muric heeft nog maar twee wedstrijden als invaller in het eerste gespeeld, in het voorjaar van 2016, tegen Excelsior en Willem II. Bij Jong Ajax maakte hij dit seizoen twee doelpunten in de eerste twee Jupiler League-wedstrijden.

Abel Ferreira, trainer van de Portugese subtopper, zou in Muric een welkome versterking voor de vleugels zien. De buitenspeler moet bij Braga, dat Europa League speelt, de concurrentiestrijd aangaan met onder anderen Pedro Neto. Muric heeft in totaal 48 wedstrijden bij Jong Ajax gespeeld, waarin hij 15 keer scoorde en 16 assists afleverde. In Italië ging het minder voorspoedig: bij Pescara kwam hij tot slechts zes wedstrijden en één doelpunt.