‘Wat Telstar in Nederland vraagt, is wat Ajax en PSV Europees vragen’

Het verzoek van Pieter de Waard, voorzitter van Telstar, aan Ajax, Feyenoord en PSV om het mediageld eerlijker te verdelen onder alle profclubs in Nederland, heeft veel stof doen opwaaien. Volgens De Waard lost een andere verdeling van de buit onder meer het kunstgrasprobleem op, aangezien clubs dan de financiële mogelijkheden hebben om te investeren in een goede grasmat.

De Waard kreeg na zijn statement veel opmerkingen op basis waarvan Telstar tweeënhalf miljoen euro zou moeten krijgen in plaats van 276.000 euro. "De hele discussie over de mediagelden is ons in de schoot geworpen door Ajax, Feyenoord en PSV", zegt hij tegenover NH Nieuws. "Die drie clubs zijn met de grote Europese clubs in gesprek over een betere verdeling van de Europese mediagelden. Dat is een geweldig idee en daar steunen wij ze in. Ze hebben volkomen gelijk."

De Waard vindt dat de kleinere clubs niet genoeg gewaardeerd worden en maakt zodoende een vergelijking met de situatie in Europa. "Wat de grote clubs doen op Champions League- en Europa League-niveau, doen wij op Jupiler League-niveau. We danken Ajax, Feyenoord en PSV hartelijk voor dat initiatief. Wij kopiëren het alleen en zijn ervan overtuigd dat het in orde komt. Wat Telstar in Nederland vraagt, is wat Ajax en PSV op Europees niveau vragen."

Vaak hoort De Waard het argument dat er niemand naar wedstrijden in de kelder van de Eredivisie kijkt, maar daar heeft hij wel een tegenargument op. "Op Europees niveau kijkt er niemand naar Ajax, PSV of Feyenoord. Ze kijken wel naar Real Madrid, Paris Saint-Germain en Bayern München. Het is ook niet eerlijk dat zij al het geld krijgen terwijl alle clubs dezelfde prestatie leveren."