Heerenveen werkt niet mee: ‘Altijd rumoer, maar wij willen hem niet kwijt’

De transferdeadline nadert en veel clubs én spelers azen nog op een transfer. Rond Henk Veerman speelde wekenlang de geruchten dat hij sc Heerenveen ging verlaten, bijvoorbeeld voor FC Utrecht, maar Jürgen Streppel, trainer van de Friese club, verzekert dat de boomlange spits niet gaat vertrekken bij de Eredivisionist.

Niet alleen FC Utrecht, maar ook Willem II zou de aanvaller graag overnemen, maar Streppel is helder als hij wordt gevraagd naar de toekomst van Veerman, die tot medio 2019 vastligt in Friesland. "Henk blijft en daar zijn we blij mee", aldus de oefenmeester in gesprek met FOX Sports. De 26-jarige Veerman, die al 75 wedstrijden heeft gespeeld voor Heerenveen, heeft meerdere keren aangegeven dat hij graag meer speeltijd wil krijgen.

"Om Henk Veerman is altijd rumoer. Dat is logisch, want het is een speler die doelpunten maakt, dat heb je vandaag ook weer gezien", verwijst Streppel naar de twee goals van Veerman in de gewonnen oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle (2-0). "Wij zijn blij met hem en willen hem niet kwijt. Het is logisch dat hij meer wil spelen en in de basis wil beginnen", aldus Streppel. "Het is niet makkelijk om op de juiste momenten spelers te brengen of te verkopen."