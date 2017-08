‘Ajax haalde een paar weken geleden die Colombiaan, ik heb niet zitten hopen’

Ricardo van Rhijn is neergestreken in Alkmaar. De rechtsback wordt door AZ voor een jaar gehuurd van Club Brugge, de club waar hij zich ongewenst voelde, zo geeft hij aan in gesprek met FOX Sports. Van Rhijn keek zodoende naar alternatieven, maar heeft nooit serieus gedacht aan een terugkeer naar Ajax.

"Ik ben goed begonnen bij Brugge en kreeg toen te maken met een blessure", aldus de 26-jarige rechtervleugelverdediger, die nog tot volgend jaar zomer vastligt in België. "Ik heb het seizoen niet afgesloten zoals ik graag had gewild. Uiteindelijk ging ik vol goede moed richting de training van het eerste seizoen. Helaas was ik daar niet heel erg welkom. Dan word je al snel ongelukkig."

"Ruzie? Wat mij betreft niet", vervolgt Van Rhijn, die in totaal 29 duels heeft gespeeld voor de Belgische club. "Andersom leek het wel een beetje zo. De exacte reden kan ik je niet vertellen, anders had ik dat gedaan. De dingen zijn gelopen zoals ze zijn gelopen. Dat was absoluut niet fijn. Daarom ben ik extra blij dat ik weer lekker in Nederland ben."

In het verleden heeft Van Rhijn 163 wedstrijden voor de Amsterdammers gespeeld. Hij werd echter vorige zomer door Ajax voor bijna twee miljoen euro verkocht en heeft daarom nooit de hoop gekoesterd om terug te keren bij de club van trainer Marcel Keizer. "Nee, want Ajax haalde een aantal weken geleden die Colombiaan (Luis Manuel Orejuela, red.). Ik heb daar niet op zitten hopen of wachten. Ik denk dat dit voor mij een goede stap is."