Galatasaray onderhandelt met Manchester City over Belgisch international

Galatasaray heeft via de officiële kanalen bekendgemaakt dat de club in onderhandeling is met Manchester City over een tijdelijke overstap van Jason Denayer. De Belgische verdediger kwam niet in de plannen van manager Josep Guardiola voor en kan uit verschillende clubs kiezen waar hij zijn carrière tijdelijk wil voortzetten. Volgens onder meer Het Laatste Nieuws is Denayer al persoonlijk akkoord met de Turkse topclub.

Galatasaray lijkt goede papieren te hebben om Denayer onderdak te bieden, aangezien de Belg in het seizoen 2015/16 al op huurbasis speelde voor Cim Bom en toen tot 28 wedstrijden en 3 assists kwam. Veel clubs aasden op de diensten van de verdediger, waaronder Arsenal en Celtic. Werkgever City lag echter vaak dwars omdat het de verdediger liever naar satellietclub Girona wilde versluizen.

Vorig seizoen werd Denayer uitgeleend aan Sunderland, maar dat avontuur werd geen succes en hij verloor daardoor zijn vaste plek in de selectie van de Rode Duivels. Bij Galatasaray hoopt de achtvoudig international weer in beeld te komen voor de nationale ploeg van België. Zijn contract bij the Citizens loopt nog tot medio 2020.