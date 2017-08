NAC strikt oude bekende van FC Groningen: ‘De sfeer was altijd geweldig’

NAC Breda heeft zich versterkt met Thomas Enevoldsen, zo meldt de Eredivisionist woensdagavond via de officiële kanalen. De Deense spits, die deze zomer transfervrij kon vertrekken bij Aalborg BK, tekent in Breda een contract voor één jaar, met daarin een optie voor nog een seizoen.

Enevoldsen speelde in het verleden al eens in de Eredivisie: tussen 2009 en 2012 speelde de spits bij FC Groningen. De Deen speelde tot nu toe 255 officiële competitiewedstrijden op het hoogste niveau in Denemarken, Nederland en België. Daarnaast deed hij met 34 wedstrijden ook de nodige ervaring op in Europees verband in de Champions League, Europa League en de kwalificatierondes.

Naast zijn ervaring op clubniveau doorliep Enevoldsen alle nationale Deense jeugdteams en speelde hij elf interlands in het shirt van Denemarken. Technisch directeur Hans Smulders laat op de clubsite weten blij te zijn met de transfer: "Hij is een technisch vaardige speler die het klappen van de zweep kent op het hoogste niveau, rustig is aan de bal, als aanspeelpunt kan fungeren en bepalend is in en rondom het strafschopgebied van de tegenstander."

Enevoldsen is verheugd dat hij terug is in de Eredivisie: "Het is de afgelopen dagen snel gegaan en ik ben blij dat ik nu hier in Breda ben. Deze club heeft in mijn eerdere periode in Nederland indruk op me gemaakt, de sfeer in het stadion was altijd geweldig. Ik kom hier in een jonge spelersgroep terecht, dus ik wil graag de ervaring die ik tot nu toe heb opgedaan meenemen in de groep en overbrengen op mijn teamgenoten."