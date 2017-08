Liverpool troeft Chelsea af en betaalt Arsenal tientallen miljoenen

Alex Oxlade-Chamberlain is speler van Liverpool, zo meldt de club via de officiële kanalen. De 24-jarige middenvelder annex buitenspeler kon vertrekken bij Arsenal, mede vanwege het feit dat hij nog tot medio volgend jaar vastlag in Londen. De Engelsman heeft een meerjarig contract ondertekent bij de club van manager Jürgen Klopp en naar verluidt maken the Reds 38 miljoen euro over aan Arsenal.

Eerder deze week bereikten Chelsea en Arsenal al een akkoord over the Ox. Meerdere bronnen meldden maandag dat Arsenal een bod tussen de 38 en 43 miljoen euro had geaccepteerd. Oxlade-Chamberlain had echter de voorkeur om te gaan voetballen bij het eveneens geïnteresseerde Liverpool, omdat hij zich niet kon vinden in de rol die manager Antonio Conte voor hem in gedachten had.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 31 Aug 2017 om 4:06 PDT

"Ik ben momenteel met de Engelse ploeg op het nationale trainingscentrum. Allereerst wil ik de FA bedanken voor de hulp bij de medische keuring. Ik ben enorm blij dat ik voor Liverpool getekend heb", laat Oxlade-Chamberlain op de website van zijn nieuwe werkgever weten. "Ik ga vandaag niet teveel zeggen, want op dit moment ben ik op pad bij de Engelse ploeg en er komen twee belangrijke wedstrijden aan. Binnenkort horen jullie meer van mij."

De 27-voudig international zou graag centraal op het middenveld acteren en is naar verluidt tevens van mening dat Liverpool een stabielere keuze is, vanwege de geruchten over de toekomst van Conte en onzekerheid over andere transfers die Chelsea nog wil doen. Sinds 2011 kwam Oxlade-Chamberlain tot 198 duels en 20 doelpunten voor the Gunners.