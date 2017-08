‘Ik weet ook wel dat we niet De Gea hebben gestrikt, maar vergis je niet’

Excelsior gaat zich versterken met een IJslandse doelman. Ögmundur Kristinsson ondergaat woensdag de medische keuring bij de Rotterdammers, die geen transfersom betalen voor de 28-jarige sluitpost van het Zweedse Hammarby. Kristinsson tekent in Kralingen voor één seizoen, met een optie voor nog een seizoen, meldt Voetbal International.

Algemeen directeur Ferry de Haan is blij met Kristinsson. "Ik weet ook wel dat we niet David De Gea hebben gestrikt, maar vergis je niet in deze doelman", laat hij weten aan het weekblad. "Dit is gewoon een volwaardig lid van de IJslandse nationale ploeg. Nu er een andere doelman bij Hammarby is gekomen, moest hij elders spelen om in beeld te blijven voor het WK straks."

De Haan zegt dat Kristinsson niet de eerste keus was en dat Kostas Lamprou, Davy Roef en Cican Stankovic de voorkeur kregen. Toen Alessandro Damen zaterdag geblesseerd raakte, begon de jacht op een nieuwe doelman. "Die zoektocht naar een keeper, ik kan er een boek over schrijven", aldus de opgeluchte sportbestuurder.

De Haen, die nog op zoek is naar een ervaren doelman die als back-up kan fungeren, dicht Kristinsson veel kwaliteiten toe. "Hij investeert in zichzelf door deze stap te maken. En ik verklap vast dat je versteld gaat staan van zijn uittrap. Die is geweldig, hij legt hem zo in het andere doel neer. Het is gewoon een frisse vent, hij maakt een uitstekende indruk op me."