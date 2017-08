Advocaat: ‘Dit is volgens mij nog nooit eerder geweest, de clubs bepalen dat’

Nederland treft donderdag Frankrijk in een zeer belangrijke kwalificatiewedstrijd, waarna zondag al het treffen met Bulgarije op het programma staat. Bondscoach Dick Advocaat heeft zodoende maar twee dagen tussen de twee wedstrijden in om zijn spelers voor te bereiden en hen te laten herstellen en stelt dat dit nog niet eerder voor is gekomen.