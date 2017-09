VZ Talentscout - 'Tweede Insigne' trekt aandacht: ‘PSG? Ik denk aan Pescara'

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Ferdinando Del Sole, vleugelflitser van het Italiaanse Pescara.

Door Chris Meijer

Zdenek Zeman peinste er even over. Moest hij Ferdinando Del Sole, die al een halfjaar nadrukkelijk op de deur klopte bij Pescara, een basisplaats geven voor de bekerwedstrijd tegen Brescia? Toegegeven, in de vorige bekerronde had Del Sole als invaller al een goede indruk achtergelaten. Mede dankzij een doelpunt van de negentienjarige vleugelaanvaller werd Triestina na verlenging met 5-3 verslagen. De Tsjechische oefenmeester, in februari teruggekeerd toen Pescara tevergeefs tegen degradatie vocht in de Serie A, besloot Del Sole een kans te geven. In zijn eerste termijn bij i Delfini werkte Zeman ook met een aantal grote talenten, die inmiddels heel aardig terechtgekomen zijn. Met Ciro Immobile, Marco Verratti en Lorenzo Insigne in de gelederen werd Pescara in seizoen 2011/2012 kampioen van de Serie B.

In Stadio Mario Rigamonti kreeg Del Sole dus een kans, zijn eerste basisplaats bij Pescara. De vleugelaanvaller besliste de wedstrijd in de tweede helft met twee haast identieke doelpunten. Het recept: een dribbel aan de rechterkant van het veld, naar binnen kappen zodat de bal voor het favoriete linkerbeen ligt en de doelman met een schot in de verre hoek kansloos laten. Pescara versloeg Brescia met 1-3 en bekert daardoor verder. Waarschijnlijk moet Zeman op de bank hebben teruggedacht aan een pupil die hij bij zowel Foggia als Pescara onder zijn hoede had: Lorenzo Il Magnifico Insigne.

Del Sole wordt namelijk geregeld vergeleken met de aanvaller van Napoli. Weliswaar speelt Insigne als linksbuiten, qua stijl zijn de twee wel degelijk te vergelijken. Maar ook buiten het veld vertoont Del Sole gelijkenissen met de zestienvoudig Italiaans international. Allebei zagen ze namelijk het levenslicht in Napels. Insigne groeide op in Frattamaggiore, een dorp ten noorden van de stad, terwijl Del Sole zijn jeugd in de wijk Barra doorbracht. In die wijk, in het oosten van Napels en aan de voet van de Vesuvius, voetbalde een vierjarige Del Sole voor het eerst op straat. Hij voetbalde eerst bij verschillende voetbalscholen, alvorens Pescara zich in 2012 bij hem meldde.

I Delfini haalden Del Sole op veertienjarige leeftijd binnen. “Met Pescara was het liefde op het eerste gezicht”, zei Del Sole in een interview met Il Mattino. De vleugelaanvaller ontwikkelde zich stormachtig aan de Adriatische kust en zat vorig seizoen al een aantal keer op de bank bij het eerste elftal. Van een debuut kwam het nog niet, mede doordat Pescara het hele seizoen tegen degradatie streed in de Serie A. “Helaas helpt dat niet, anders hadden we hem al in de Serie A zien spelen”, sprak zaakwaarnemer Marco Sommella tegenover Calciomercato.

Een bericht gedeeld door Universo AC Milan ® (@universoacmilan) op 13 Aug 2017 om 12:56 PDT

“Maar Pescara gelooft in hem. Ze hebben hem in 2016 een vijfjarig contract gegeven. Hij is een grote jongen, omdat hij met beide benen op de grond blijft. Zijn familie legt hem geen druk op en hij is iedere dag druk bezig om zichzelf te verbeteren. Bij Pescara kan hij nog groeien, het project is duidelijk”, aldus zaakwaarnemer Sommella, die al de nodige telefoontjes voor zijn cliënt kreeg. Onder meer Juventus, Napoli, AC Milan en Paris Saint-Germain zouden geïnteresseerd zijn in Del Sole. “Juventus? Ik weet dat zij contact opgenomen hebben met Pescara. Maar de club veegde een aanbieding van tafel.”

De vleugelaanvaller is zelf momenteel alleen bezig met zijn prestaties bij Pescara. “Ik wil Zeman bewijzen dat ik hem dankbaar ben. Dit seizoen hoop ik onderdeel te zijn van zijn plannen, ik wil veel van hem leren. Of ik op Insigne lijk? Ik hou niet zo van vergelijkingen. Ik ben een fan van Napoli, maar ik probeer niemand te imiteren. Daarom focus ik me vooral op mezelf”, vertelde Del Sole, die wel voorbeelden heeft. “Ik vroeg om het shirt van Riccardo Saponara, dat vind ik een geweldige speler. Verder vind ik Federico Bernadeschi en Ángel Di Maria goed. In Barcelona koop ik een shirtje van Lionel Messi.”

Voorlopig blijft het talent dus nog onder de vleugels van de oude meester Zeman. In de eerste competitiewedstrijd van het seizoen ruimde de zeventigjarige oefenmeester opnieuw een basisplaats in voor Del Sole. Deze keer kwam de jeugdige rechtsbuiten niet tot scoren, maar Pescara wist wel met 5-1 van Foggia te winnen. Paris Saint-Germain zou tijdens dat duel op de tribune hebben gezeten voor Del Sole. "PSG? Ik denk alleen aan Pescara op dit moment", zei Del Sole tegenover Rete8.

Door de overwinning liggen i Delfini op dezelfde koers als in 2011/2012. Insigne keerde nadat hij kampioen was geworden met Pescara terug bij Napoli, waarvan hij nog eigendom was. I Partenopei zouden Del Sole graag terug willen halen naar zijn geboortestad. Zaakwaarnemer Sommella: “Zoals alle Napolitanen heeft hij Napels in zijn hart. Er zijn contacten geweest om hem naar huis te brengen. Maar hij is tegenwoordig een professional, dus hij kan niet meer als een supporter denken.”

Naam: Ferdinando Del Sole

Geboortedatum: 17 januari 1998

Club: Pescara

Positie: rechtsbuiten

Sterke punten techniek, dribbel, schot