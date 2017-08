‘Swansea City troeft Liverpool en AC Milan af en doet zaken met Bayern’

Renato Sanches heeft te horen gekregen dat hij mag vertrekken bij Bayern München en deze zomer is de Portugese middenvelder al aan veel clubs gelinkt, waaronder AC Milan, Juventus, Chelsea en Liverpool. Sky Sports meldt woensdag echter dat Sanches op het punt staat zich tijdelijk te verbinden aan Swansea City.

AC Milan en Liverpool zouden in een eerder stadium al dicht bij de diensten van de twintigjarige middenvelder zijn, maar die deals met der Rekordmeister gingen uiteindelijk niet door. Nu zou Sanches, die zich vorig jaar aansloot bij Bayern nadat de club minimaal 35 miljoen euro overmaakte aan Benfica, zijn loopbaan tijdelijk voorzetten in Wales bij the Swans.

De huidige nummer dertien van de Premier League huurt hem waarschijnlijk tot het einde van het seizoen van de Duitse topclub, zo meldt Sky Sports. De overstap is waarschijnlijk vergemakkelijkt door de aanwezigheid van manager Paul Clement bij Swansea City, aangezien de Engelsman in het verleden assistent was van Carlo Ancelotti in de Allianz Arena en een tijdje samenwerkte met Sanches.