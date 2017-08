‘De Boer doet vlak voor medische keuring wanhoopspoging van elf miljoen’

Frank de Boer hoopt zich vlak voor het einde van de transferwindow te versterken met een nieuwe aanvaller. De manager van Crystal Palace wil Diafra Sakho van West Ham United inlijven, maar de spits is woensdag al aangekomen in Frankrijk voor een medische keuring bij Stade Rennes. The Eagles doen echter een laatste poging om tussenbeide te komen.

De 27-jarige Sakho mag vertrekken bij the Hammers en pakte woensdag al het vliegtuig naar Frankrijk. Daar wordt hij medisch gekeurd door Stade Rennes en kan hij zich vervolgens voor meerdere jaren verbinden aan de Ligue 1-club. Volgens Sky Sports probeert Palace de aanvaller op het laatste moment nog op andere gedachten te brengen.

Palace heeft elf miljoen euro geboden voor Sakho, die in het seizoen 2014/15 in totaal 10 goals maakte in 23 optredens. Daarna kampte de Senegalese spits echter met veel blessureleed. Sakho moet bij Palace de concurrentiestrijd aangaan met Christian Benteke. De ploeg van De Boer bleef zonder goals en punten in de eerste drie wedstrijden in de Premier League en naar verluidt staat de positie van de Nederlandse oefenmeester onder druk.