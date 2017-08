Robben geheimzinnig over Oranje: ‘Daar ga ik lekker geen antwoord op geven’

Arjen Robben realiseert zich dat Frankrijk betere spelers heeft dan het Nederlands elftal, maar de aanvaller is vol vertrouwen dat Oranje een goed resultaat gaat behalen in het cruciale WK-kwalificatieduel donderdagavond in Parijs. "Het is niet belangrijk wie favoriet is, dat mogen zij van mij zijn", aldus de aanvoerder.

"Als je naar beide elftallen kijkt, is er genoeg over gezegd. Frankrijk heeft misschien betere spelers, maar dat neemt niet weg dat wij vol vertrouwen voor een goed resultaat gaan", aldus Robben, die op de persconferentie niets losliet over de tactiek van Oranje. "Daar ga ik lekker geen antwoord op geven. We gaan niks prijsgeven. Waarom zou je een tegenstander wijzer maken dan ze zijn? Wij maken ons eigen plan. We zullen het tot in perfectie proberen uit te voeren."

De aanvaller van Bayern München kreeg van de Franse pers de vraag of Kylian Mbappé van AS Monaco de beste speler is bij de tegenstander van Oranje. "Ik denk dat je bij een team als Frankrijk niet over een speler hoeft te praten. Hij is een groot talent en een jonge jongen met een geweldige toekomst. Frankrijk barst van de individueel sterke spelers. Daar mogen jullie blij mee zijn."

Nederland verloor in de voorbije jaren de drie interlands tegen Frankrijk. Bondscoach Dick Advocaat heeft die confrontaties bekeken en hij werd op de persconferentie gevraagd wat hem opviel. "Dat er steeds van systeem werd veranderd, dat viel mij erg op", zei Advocaat. "Die fout moeten wij in ieder geval niet maken. Ja, het wordt sowieso één speelwijze", citeert Voetbal International.