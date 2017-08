Van der Linden verruilt van club en helpt kunstgrasmythe de wereld uit

Jop van der Linden maakt het seizoen af in dienst van Willem II. De Tilburgers huren de 27-jarige verdediger van AZ, zo laat Willem II weten via de officiële kanalen. De linkspoot is na Fernando Lewis en Ben Rienstra de derde aanwinst die dit seizoen overkomt van de Alkmaarders.

Van der Linden kwam in zijn loopbaan uit voor AGOVV Apeldoorn, Helmond Sport, Go Ahead Eagles en AZ. Willem II ziet hem daardoor als de gewenste 'ervaren kracht' voor het elftal. "Het is geen geheim dat we op zoek waren naar een Nederlands sprekende ervaren speler, het liefst met Eredivisie-ervaring", legt technisch directeur Joris Mathijsen uit. "Jop voldoet volkomen aan dat plaatje. We zijn vanzelfsprekend zeer tevreden met zijn komst."

Willem II weet de weg naar Alkmaar goed te vinden! Fernando Lewis en Ben Rienstra kwamen al over en nu wordt Jop van der Linden door AZ verhuurd aan de Tilburgers. #officieel #vanderlinden #az #willemii Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 30 Aug 2017 om 8:46 PDT

Het contract van Van der Linden bij AZ loopt nog twee seizoenen door. Hij kwam in 2015 over van Go Ahead Eagles en speelde sindsdien vijftien competitieduels, waarvan slechts één vorig seizoen. "In Alkmaar had ik weinig perspectief op speeltijd. Het is sinds gisteravond allemaal snel gegaan, maar ik ben blij dat ik hier in Tilburg ben en dit seizoen voor Willem II speel."

Van der Linden maakt bovendien duidelijk dat hij 'gewoon' in elke wedstrijd inzetbaar is. Eerder deze week schreef Voetbal International dat hij pertinent weigert op kunstgras te spelen en dus ontbreekt tijdens zeven resterende uitduels. "Dat is niet waar. Ik ben, evenals de meeste voetballers, simpelweg geen liefhebber van kunstgras. Ik speel het liefst op normaal gras, maar speel als het moet natuurlijk op kunstgras."