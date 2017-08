Locadia: ‘Ik had ook niet verwacht dat ik nu eerste spits zou zijn’

Jürgen Locadia maakte zondag tegen Roda JC Kerkrade (2-0) zijn eerste doelpunt van het seizoen. Na een moeizame start, met Europese uitschakeling als dieptepunt, is PSV 'gewoon' medekoploper in de Eredivisie met negen punten uit drie wedstrijden. Locadia, die momenteel de voorkeur krijgt in de spits boven Luuk de Jong, hoopt dat hij dit seizoen écht gaat doorbreken bij de Eindhovenaren.

"Ik had ook niet verwacht dat ik nu eerste spits zou zijn en zo aan de competitie zou beginnen", laat Locadia weten in gesprek met Voetbal International. "Ik dacht dat ik linksbuiten zou worden. Het voelt heel fijn, beter dan aan de zijkant als ik eerlijk ben. Je ziet het aan mijn loopacties en ook aan mijn goal tegen Roda JC Kerkrade. Nu moet ik dit doorzetten."

Locadia weet dat PSV zich nog wil versterken deze transferperiode en hij hoopt dat er geen spelers meer vertrekken uit het Philips Stadion. "Luuk was bezig met een transfer, Santiago Arias was geblesseerd, maar over hem en Jeroen Zoet heb ik dingen gelezen. De club heeft uitgesproken dat ze kampioen willen worden, dan moet je denk ik de beste spelers behouden", aldus de spits, die zegt dat de transferperikelen niet zorgen voor onrust binnen de selectie.

De transfer van De Jong naar Girondins Bordeaux is afgeketst, maar andere clubs, waaronder Sevilla, zouden nog wel geïnteresseerd zijn in de spits. Locadia maakt zich geen zorgen over de concurrentiestrijd als De Jong uiteindelijk toch blijft. "Nee, de trainer stelt de beste op. Als hij vindt dat Luuk moet spelen, speelt hij. Ik heb daar geen invloed op. Bovendien is het goed voor ons team als hij zou blijven."