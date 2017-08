Tottenham Hotspur trekt miljoenen uit voor concurrent van Sánchez

Tottenham Hotspur heeft de selectie aangevuld met Juan Foyth. De verdediger komt voor een geschat bedrag van 8,7 miljoen euro over van Estudiantes. Tottenham maakt zijn komst woensdag in de namiddag officieel bekend en voegt eraan toe dat Foyth een vijfjarig contract heeft gesigneerd.

De transfer van Foyth, die zeven competitieduels voor Estudiantes achter zijn naam heeft, was een kwestie van tijd. De deal liep liep vertraging op doordat Tottenham bezig was om een werkvergunning voor Serge Aurier te regelen. Nu dat is gelukt en de back waarschijnlijk overkomt van Paris Saint-Germain, heeft Tottenham de overgang van Foyth kunnen afronden.

Mauricio Pochettino hield de negentienjarige jeugdinternational van Argentinië al enkele maanden in de gaten. PSG werd ook met hem in verband gebracht, waarna Pochettino persoonlijk contact zou hebben opgenomen om zijn landgenoot ervan te overtuigen naar Tottenham te gaan. De mandekker gaat de concurrentie aan met onder meer Davinson Sánchez, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen in het centrum van de defensie.