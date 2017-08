‘Van Persie is beschikbaar, maar ik weet niet of ik Tete moet inzetten’

Robin van Persie is fit genoeg om donderdagavond in actie te komen tijdens de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk, zegt bondscoach Dick Advocaat. Voor de rest wilde de keuzeheer van Oranje weinig kwijt over de opstelling van het Nederlands elftal tegen les Bleus: "Misschien iets over het mooie weer in Frankrijk dan?"

Van Persie is op tijd hersteld van een schouderblessure, maar Advocaat wilde woensdagmiddag tijdens de persconferentie niet zeggen of de 34-jarige aanvaller negentig minuten kan spelen. "Als je bij de selectie zit, kun je spelen", citeert De Telegraaf de bondscoach, die ook niet zeker weet of Arjen Robben en Wesley Sneijder volledig inzetbaar zijn. "Dat Van Persie ook gaat spelen, ga ik niet zeggen. Dat weten de spelers ook nog niet, want dat maak ik morgen pas bekend."

De kans is klein dat Kenny Tete tegen Frankrijk in actie komt. De verdediger van Olympique Lyon heeft last van zijn knie en trainde donderdag weer voor het eerst mee. "Ik weet niet of het verstandig is om die te laten beginnen of te laten spelen", zegt Advocaat, die veel respect heeft voor Frankrijk: "We weten allemaal dat ze een fantastische ploeg hebben. Ze kunnen drie fantastische elftallen opstellen."