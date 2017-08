PSG-back pleit voor limiet transferuitgaven: ‘Anders gaat het alle kanten op’

Thomas Meunier zag dat zijn club Paris Saint-Germain zich deze zomer versterkte met Neymar, nadat de ontsnappingsclausule van de Braziliaan van 222 miljoen euro bij Barcelona werd gelicht. De Belgisch international is blij met de komst van de 25-jarige aanvaller, maar vindt ook dat de FIFA een limiet moet instellen aangaande uitgaven aan transfers.

"Het is natuurlijk aan de FIFA om een oplossing te zoeken", aldus de 25-jarige verdediger in gesprek met L’Équipe. "Ze moeten een limiet vaststellen wat betreft uitgaves van clubs aan transfers, anders kan het alle kanten opgaan." Meunier vindt dat de wereldvoetbalbond actie moet ondernemen, maar geeft ook aan dat PSG juist heeft gehandeld met de recordtransfer van Neymar.

"Naar mijn mening heeft PSG niks verkeerd gedaan en heeft het de regels gerespecteerd", aldus de rechtsback, die de kritiek van Barcelona moeilijk kan begrijpen. "Barcelona nam het vertrek van Neymar niet goed op, maar hun kritiek is op niets gebaseerd. We hebben de minimale ontsnappingsclausule betaald. Einde verhaal. Ze moesten die clausule verhogen naar een miljard euro. Dan was alles vanaf het begin duidelijk geweest."

Meunier wil dit jaar ver komen in de Champions League en mikt met Neymar en de verwachte komst van Kylian Mbappé van AS Monaco 'minimaal' op een plaats in de halve finale: "Natuurlijk moet we nog aan elkaar wennen. Maar de club heeft aangetoond ambitie te hebben. We hebben een duidelijk signaal afgegeven aan concurrenten zoals Barcelona en Bayern München."