Younes: ‘Vorig jaar verdienden we met Ajax het landskampioenschap’

Amin Younes denkt dat Ajax vorig seizoen een unieke kans op eremetaal heeft laten liggen. Volgens de aanvaller beschikten de Amsterdammers onder Peter Bosz over een selectie die 'zelden voorbijkomt'. Ajax moest de landstitel echter aan Feyenoord laten, verloor de finale van de Europa League en werd ook voortijdig uitgeschakeld in de KNVB Beker.

"Dat team verdiende de titel", blikt Younes in de Rheinische Post terug op het elftal van vorig seizoen. "Zo'n ploeg komt zelden voorbij. We waren allemaal bevriend, de sfeer was fantastisch. Het niveau op de trainingen lag hoog." Een van de hoogtepunten van de Europese campagne was de zege op Schalke 04 in de kwartfinales. "Toen ik in Duitsland was, werd vaak gezegd: 'Amin, het is echt leuk om je te zien spelen. Dit is reclame voor het voetbal.' Dat was mooi om te horen. Die wedstrijden zetten Ajax weer op de kaart."

Deze zomer onderging de selectie van Ajax de nodige wijzigingen. Dragende krachten als Davy Klaassen en Davinson Sánchez vertrokken naar de Premier League. "De verwachtingen zijn hoog, maar we hebben veel spelers zien vertrekken en niet zoveel nieuwe spelers binnengehaald", weet Younes. "Maar dit is Ajax, waar de jeugd de kans krijgt. Denk aan Donny van de Beek of Frenkie de Jong. Dat zijn fantastische voetballers die tijd nodig hebben. Spelers als Klaas-Jan Huntelaar, Joël Veltman en ikzelf moeten de kar trekken."