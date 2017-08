Van Drongelen: ‘Ik kende niemand en was voor het eerst weg bij papa en mama’

Rick van Drongelen maakt indruk bij Hamburger SV. De achttienjarige verdediger, die deze week ook debuteert in de selectie van Jong Oranje, heeft twee wedstrijden bij de Bundesliga-club achter de rug en stond in de eerste twee competitieduels in de basis. De linksback kwam over van Sparta Rotterdam en weet dat er veel van een verdediger wordt gevraagd in Duitsland.

"Je moet ervoor leven, want iedere procent telt mee in zo'n wedstrijd", zegt Van Drongelen in gesprek met De Telegraaf. "Je merkt op elke training al dat je er ieder duel vol moet ingaan, anders verlies je hem zomaar. De intensiteit ligt hoog." Dat ervoer het talent vooral bij zijn Bundesliga-debuut tegen FC Augsburg. "Na tachtig minuten dacht ik: 'Sjonge, ik ben écht kapot.'"

Van Drongelen stelt dat hij zich in een hele andere wereld bevindt dan bij zijn tijd bij Sparta en zegt dat heel veel aspecten nieuw voor hem waren. "De eerste keer in zo'n groot stadion, in een nieuwe stad, ik was bezig met mijn appartement, ik kende niemand en was voor het eerst weg bij papa en mama. Het was een stukje vermoeidheid."

De verdediger zegt goed om te gaan met alle veranderingen, zoals de verre afstand van zijn ouders in Zeeland. "Ik heb daar niet zó veel moeite mee. Mijn moeder had het er wel moeilijk mee. Zij had liever gezien dat ik eerst een stap in Nederland zou maken. Maar als mijn ouders langskomen, zie ik ze gelijk een paar dagen. Bij mijn debuut was mijn moeder erbij. Ze vond het schitterend."