Armenteros vertrekt: ‘Trots om hem af te leveren aan een topcompetitie’

Samuel Armenteros gaat naar Benevento. Heracles Almelo meldt woensdagmiddag dat de transfer van de aanvaller is afgerond en dat Armenteros voor drie seizoenen heeft getekend. "Al het papierwerk dat komt kijken bij een internationale transfer is nu afgerond", vertelt algemeen directeur Nico-Jan Hoogma. Met de transfer is naar verluidt twee miljoen euro gemoeid.

De overstap zat al enige tijd in de pijplijn en Heracles speelde er al op in, door Kai Huisman op proef te nemen. Volgens Hoogma kan Heracles het vertrek echter ook intern opvangen. "We zijn trots dat we weer een speler kunnen afleveren aan een grote competitie", aldus de directeur. "Samuel heeft bij ons een topseizoen gehad en hij bekroont dat nu met deze transfer. Wij hebben met Paul Gladon en Vincent Vermeij twee prima spitsen binnen onze selectie, dus we kunnen het vertrek van Samuel opvangen. We wensen hem alle succes toe in Italië."

Armenteros tekende vorig jaar in Almelo. Hij kwam in zijn eerste seizoen tot 29 wedstrijden en 19 doelpunten. Eerder deze zomer was Heracles in gesprek met Panathinaikos over zijn transfer, terwijl de Zweeds international ook naar Saudi-Arabië kon. Daar voelde hij echter niets voor. Benevento rook zijn kans en wordt de zevende club voor Armenteros. Eerder speelde de spits voor sc Heerenveen, Anderlecht, Feyenoord, Willem II en FK Qarabag.

Naast Armenteros wordt ook Brandley Kuwas van Heracles begeerd; de rechtsbuiten maakte tegen Excelsior alweer zijn tweede treffer van het seizoen en John Stegeman hoopt dat hij blijft. Kuwas zelf zei niet op de hoogte te zijn van concrete interesse in zijn persoon, liet hij onlangs weten. “Ik heb van geen enkele club wat gehoord. Ik ben er ook niet mee bezig. Het is mooi om te horen dat er over mij gepraat wordt, maar ik concentreer me op Heracles.”