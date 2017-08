Voormalig Eredivisie-smaakmaker verrast en strijkt plots neer in Zwolle

De toekomst van Terell Ondaan ligt bij PEC Zwolle. Een dag voor het verstrijken van de transferdeadline maakt de Overijsselse club melding van een akkoord over een eenjarig contract. Ondaan komt over van Excelsior, waar zijn contract nog twee seizoenen doorliep. Eerder deze zomer presenteerde de Turkse promovendus BB Erzurumspor hem nog als aanwinst, maar om onduidelijke redenen is die transfer toch niet doorgegaan.

Ondaan debuteerde bij Telstar in het betaald voetbal en stapte in 2013 over naar Willem II. Hij promoveerde in zijn eerste seizoen met de Tilburgers naar de Eredivisie. In de eerste weken van zijn avontuur op het hoogste niveau was Ondaan een van de smaakmakers van de competitie. Hij kwam uiteindelijk tot 78 duels voor Willem II, maar de club verlengde zijn contract een jaar geleden niet. Sindsdien speelde de 23-jarige Amsterdammer voor Excelsior, waarvoor hij afgelopen seizoen 25 keer in actie kwam. Meestal ging het om invalbeurten.

Ondaan, die in zijn contract een optie heeft laten opnemen voor een langer verblijf, is na Piotr Parzyszek, Erik Bakker, Younes Namli, Dico Koppers en Diederik Boer de zesde zomeraanwinst. "Met de komst van Terell krijgt onze gehele aanval meer mogelijkheden", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp. "Het is een snelle, explosieve speler met een goede actie en voorzet. Aangezien een transfer van Terell naar Turkije anders is uitgepakt, kregen wij nu de gelegenheid hem vast te leggen. Hij voegt zich per direct bij onze selectie."