Aurier krijgt groen licht en staat voor overstap van 25 miljoen naar Engeland

Serge Aurier is op weg naar de Premier League. De back van Paris Saint-Germain heeft een werkvergunning gekregen om in Engeland aan de slag te gaan, zo meldt onder meer de Press Association woensdagmiddag. Volgens diverse Engelse media ziet het ernaar uit dat Tottenham Hotspur de slag om Aurier wint van competitiegenoten Chelsea en Manchester United.

De 24-jarige Aurier kan voor vijf seizoenen tekenen bij Tottenham. De club was in afwachting van goedkeuring voor zijn transfer, want door een incident in Frankrijk mocht hij aanvankelijk niet afreizen naar Engeland. De Ivoriaan zou vorig jaar een Franse politieagent hebben aangevallen. Aurier werd op 30 mei 2016 met zijn auto langs de kant van de weg gezet voor een alcoholcontrole nadat hij een nachtclub in Parijs had verlaten. Hij gedroeg zich agressief richting de politieagenten en beukte een van de agenten met zijn elleboog op de borst, wat hem op een (voorwaardelijke) gevangenisstraf van twee maanden kwam te staan.

In Parijs is Aurier overbodig door de de aanwezigheid van Thomas Meunier en de komst van Dani Alves. De rechtsback, die in een eerder stadium ook aan Internazionale werd gelinkt, kost Tottenham naar verluidt 25 miljoen euro. Hij wordt gezien als opvolger van de vertrokken Kyle Walker. Eerder versterkte Tottenham de achterhoede al met Davinson Sánchez, maar trainer Mauricio Pochettino wilde nog een rechtsachter. José Mourinho zag in Aurier een concurrent voor Antonio Valencia, maar de oefenmeester van Manchester United moet verder kijken. De belangstelling van Chelsea dook vooral begin deze maand op in de Engelse pers.