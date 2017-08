Transfervrije Falkenburg vindt nieuwe club: ‘Een echte traditieclub’

Erik Falkenburg gaat aan de slag bij ADO Den Haag, zo meldt de club via officiële kanalen. De aanvallende middenvelder tekent een contract voor twee seizoenen in de Hofdstad. Sinds deze zomer zat Falkenburg zonder club, nadat zijn contract bij Willem II afliep, waardoor ADO hem transfervrij binnenhaalt.

ADO Den Haag is alweer de zevende club in de Eredivisie voor Falkenburg. Eerder speelde hij voor Sparta Rotterdam, AZ, NEC, Go Ahead Eagles, NAC Breda en Willem II. Falkenburg kwam vorig seizoen tot 5 doelpunten in 28 wedstrijden voor de Tilburgers, waar hij de afgelopen twee seizoenen onder contract stond.

"ADO is gewoon een ontzettend mooie club, een traditieclub. Ze zijn wat minder begonnen en ik denk dat het niet nodig is. We gaan nu lekker omhoog kijken. Ik ben voor negentig procent fit, dus ik hoop er tegen Willem II bij te zitten", zegt Falkenburg op de website van zijn nieuwe werkegever. Jeffrey van As, manager voetbalzaken, vult aan. "Erik stond al geruime tijd op ons lijstje. Het is een multifunctionele speler die zowel op het middenveld als in de voorhoede ingezet kan worden. En Erik kan goals maken. Kortom, een prima aanwinst voor onze club."

Falkenburg kan uit de voeten als aanvallende middenvelder en spits. Met Lex Immers en Nasser El Khayati heeft trainer Alfons Groenendijk al twee aanvallende middenvelders in zijn selectie. De spitspositie is bij ADO iets minder goed bezet. Björn Johnsen kreeg van Groenendijk de voorkeur in de eerste wedstrijden van het seizoen.