Arsenal kent matige seizoenstart: ‘Ik schaamde me toen ik het veld verliet’

Arsenal leed afgelopen weekeinde een gevoelige nederlaag op Anfield. Liverpool was met 4-0 te sterk voor the Gunners, die momenteel op de zestiende plaats staan in de Premier League. Olivier Giroud zegt in gesprek met de Franse pers dat hij zich schaamde na de forse verliespartij tegen the Reds.

“Ik schaamde me enorm toen ik het veld verliet na die wedstrijd. Er moet wat veranderen”, zegt de Franse spits. Arsenal pakte drie punten uit de eerste drie wedstrijden en verloor de uitwedstrijden tegen Stoke City en Liverpool. Giroud werd afgelopen tijd geregeld gelinkt aan een vertrek uit Londen, maar de Fransman heeft besloten om bij Arsenal te blijven.

“Misschien begrijpt niet iedereen het, maar ik wil hier nog de Premier League winnen. Ik heb altijd gezegd dat terugkeren naar Frankrijk voorlopig geen optie voor me is, zeker niet op korte termijn”, vervolgt Giroud zijn verhaal. “Het heeft niks met Olympique Marseille te maken, want het project is enorm ambitieus. Ook Lyon was geïnteresseerd, het streelt me wel dat twee grote Franse clubs me willen hebben.”