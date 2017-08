Southampton stalt overbodige Jordy Clasie bij Club Brugge

Jordy Clasie speelt dit seizoen voor Club Brugge, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De middenvelder wordt voor één seizoen gehuurd van Southampton, waar hij niet meer in de plannen voorkwam. Brugge heeft geen aankoopoptie op Clasie weten te bedingen. Bij de Belgische topclub treft Clasie met Ruud Vormer en Stefano Denswil twee landgenoten.

Vorig seizoen was de Nederlandse enclave in Brugge groter, maar Lex Immers en Ricardo van Rhijn vertrokken deze zomer bij de Belgische topclub. Club Brugge haalde eerder deze zomer met Marvelous Nakamba, en Jordi Vanlerberghe al twee defensieve middenvelders binnen, terwijl ook Vormer op die positie speelt.

OFFICIEEL! Jordy Clasie speelt dit seizoen op huurbasis bij Club Brugge! De Belgen hebben geen koopoptie bedongen op de middenvelder van Southampton. #clasie #clubbrugge #southampton Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 30 Aug 2017 om 10:28 PDT

Nu heeft de Belgische topclub dus ook Clasie binnen, die tijdelijk overgenomen wordt van Southampton. Mauricio Pellegrino, de nieuwe manager van the Saints, had de middenvelder niet nodig. Om die reden mocht Clasie uitkijken naar een nieuwe club. Eerder werd de geboren Haarlemmer gelinkt aan Crystal Palace en Lazio, maar hij kiest nu dus voor een vertrek naar België.

Southampton telde in 2015 vijftien miljoen euro neer om Clasie los te weken bij Feyenoord. Mede door blessures werd de middenvelder nooit een vaste waarde in het zuiden van Engeland. In totaal kwam hij in twee seizoenen tot 49 wedstrijden, waarin hij 2 keer scoorde en 1 assist leverde.