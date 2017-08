Arsenal neemt na decennium afscheid en incasseert 7,5 miljoen euro

Kieran Gibbs stapt over van Arsenal naar West Bromwich Albion. The Baggies maken woensdagmiddag melding van een akkoord met Arsenal; naar verluidt is er 7,5 miljoen euro gemoeid met de overgang. De 27-jarige linksback tekent voor vier seizoenen bij West Bromwich en neemt na tien jaar afscheid van Arsenal.

De tienvoudig international van Engeland leek eerder nog op weg naar Watford, terwijl ook Galatasaray, Newcastle United en Brighton & Hove Albion met Gibbs in verband werden gebracht. Deze week werd echter duidelijk dat West Bromwich de favoriet was om hem vast te leggen. "Ik heb de jongens in de eerste wedstrijden van het seizoen in actie gezien en ze zijn erg energiek", vertelt Gibbs op de website van zijn nieuwe club.

Officieel: Arsenal verkoopt Kieran Gibbs aan West Bromwich Albion. Met de transfer is naar verluidt 7,5 miljoen euro gemoeid. #gibbs #arsenal #wba #premierleague Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 30 Aug 2017 om 4:02 PDT

De vleugelverdediger is na Jay Rodriguez, Ahmed Hegazi, Gareth Barry en Oliver Burke de vijfde zomerversterking voor komend seizoen; de van Vitesse overgenomen Yuning Zhang werd meteen verhuurd aan Werder Bremen. "West Bromwich heeft een aantal goede aankopen gedaan en ik heb het gevoel dat dit voor mij een goede transfer is", zegt Gibbs. Voorzitter John Williams noemt Gibbs een kwaliteitsspeler met 'bakken ervaring'. "We weten zeker dat hij het goed gaat doen voor ons."

Gibbs sloot zich in 2004 aan bij de jeugdopleiding van Arsenal en debuteerde in 2007 in het eerste. Sindsdien kwam hij tot 137 competitieduels en 2 doelpunten. De afgelopen jaren was zijn speeltijd beperkt: in het seizoen 2015/16 kwam hij nog maar 15 keer in actie en vorig seizoen bleef de teller steken op 11. Omdat zijn perspectief ook voor dit seizoen mager was, besloot Arsenal zich niet voor de transfer van Gibbs te werpen.