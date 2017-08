‘Southampton laat Clasie op huurbasis naar België vertrekken’

Southampton laat Jordy Clasie op huurbasis naar Club Brugge vertrekken, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. De 26-jarige middenvelder ondergaat woensdag de medische keuring bij de koploper van de Belgische competitie. In Engeland kwam Clasie niet meer voor in de plannen van Southampton.

The Saints telden in 2015 vijftien miljoen euro neer om Clasie los te weken bij Feyenoord. Mede door blessures werd de middenvelder nooit een vaste waarde in het zuiden van Engeland. In totaal kwam hij in twee seizoenen tot 49 wedstrijden, waarin hij 2 keer scoorde en 1 assist leverde. Clasie kwam niet voor in de plannen van de nieuwe manager Mauricio Pellegrino en mocht daarom uitkijken naar een nieuwe club.

Dat is uiteindelijk Club Brugge geworden, waar Clasie twee landgenoten treft. Stefano Denswil en Ruud Vormer zijn nog overgebleven bij de Belgische topclub, waar vorig seizoen ook Ricardo van Rhijn en Lex Immers nog speelden. Clasie speelde eerder met Vormer samen bij Feyenoord en hield hem destijds op de bank in Rotterdam. Tegenwoordig is Vormer vaste kracht en aanvoerder bij Club Brugge.