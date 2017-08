Feyenoord zet voorlopig streep door droomdoelwit

Hatem Ben Arfa heeft geen trek in een transfer naar Fenerbahçe. De middenvelder van Paris Saint-Germain heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer naar OGC Nice. (RMC)

De Rotterdammers willen in de winterstop een nieuwe poging doen om de spits op te halen bij Fenerbahçe.