‘Arsenal wijst bod van 32 miljoen af na plotselinge inmenging Liverpool’

Liverpool heeft zich plots gemengd in de strijd om Alex Oxlade-Chamberlain. Volgens de Evening Standard vertrekt de buitenspeler van Arsenal liever naar the Reds dan naar het eveneens geïnteresseerde Chelsea, maar een eerste bod van de Merseyside-club is afgewezen. Het zou gaan om een bedrag van 32 miljoen euro, dat door Arsenal is afgeslagen.

Eerder deze week bereikten Chelsea en Arsenal al een akkoord. Meerdere bronnen meldden maandag dat the Gunners een bod van 38 miljoen euro hadden geaccepteerd, maar volgens de laatste informatie ging het om 43 miljoen euro. Omdat Oxlade-Chamberlain echter een voorkeur heeft voor Liverpool, hoopt de club van Jürgen Klopp een aanzienlijk lager bedrag te kunnen betalen dan Chelsea. Voorlopig gaat Arsenal daar niet in mee.

Chelsea was ervan overtuigd dat Oxlade-Chamberlain voor het verstrijken van de transferdeadline vastgelegd kon worden, maar die transfer is 'verder verwijderd dan ooit'. Beide partijen zouden het oneens zijn over de rol die de 27-voudig international moet vervullen op Stamford Bridge. Antonio Conte zou Oxlade-Chamberlain zien als opkomende rechtsback die de plek van Victor Moses kan overnemen, maar zijn eigen voorkeur gaat uit naar een centrale rol op het middenveld.

Daarnaast zou the Ox vinden dat Liverpool een stabielere keuze is, vanwege de geruchten over de toekomst van Conte en onzekerheid over andere transfers die Chelsea nog wil doen. Arsenal staat ondertussen open voor het scenario waarin the Ox toch in het Emirates Stadium blijft. Dan zou hij komend seizoen vermoedelijk transfervrij de deur uitwandelen. Sinds 2011 kwam de 24-jarige Engelsman tot 132 competitieduels en 9 doelpunten.