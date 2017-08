Juventus en Schalke bijna akkoord: ‘Hij mag de medische keuring ondergaan’

De toekomst van Benedikt Höwedes lijkt in de Serie A te liggen. Schalke 04 en Juventus onderhandelen al enige tijd over een transfer van de verdediger en de twee clubs zijn elkaar nu zo dicht genaderd dat de Duitser inmiddels in Italië is gearriveerd voor de laatste details. Ook technisch directeur Christian Heidel laat weten dat er bijna een akkoord is.

“Het gaat nu nog om wat kleine details. Bene kan voor de medische keuring naar Turijn vliegen”, legt de Schalke-bestuurder uit aan Reviersport. Juventus huurt Höwedes naar verluidt voor 3,5 miljoen euro voor een seizoen van die Knappen en de Italianen hebben ook een optie tot koop bedongen. Als Höwedes bevalt, kan hij voor 11,5 miljoen euro definitief ingelijfd worden.

Benedikt Höwedes is in Italië gearriveerd voor zijn medische keuring bij Juventus! De Italiaans landskampioen huurt de verdediger voor een seizoen van Schalke 04 en heeft naar verluidt ook een optie tot koop. #howedes #juventus #schalke #calcio Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 30 Aug 2017 om 1:31 PDT

Voor Höwedes komt er met zijn transfer na zestien jaar een einde aan zijn tijd in Gelsenkirchen. De 44-voudig Duits international meldde zich in 2001 op dertienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Schalke en maakte in 2007 zijn debuut in de hoofdmacht. De inmiddels 29-jarige verdediger speelde sindsdien 335 officiële wedstrijden voor de club en won met Schalke een DFB Pokal en de Duitse Supercup.

De Duitser geeft Juventus na het vertrek van onder meer Leonardo Bonucci en Dani Alves een extra optie achterin, aangezien hij ook als rechtsback uit de voeten kan. Juventus speelde eerder ook al in op het vertrek van de Braziliaan door Mattia De Sciglio op te pikken bij AC Milan, de club die juist Bonucci wegkaapte uit Turijn.