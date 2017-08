Bosz kaapt jeugdinternational voor vijf miljoen weg bij Hoffenheim

Jeremy Toljan verruilt TSG 1899 Hoffenheim voor Borussia Dortmund, zo maken beide clubs via officiële kanalen bekend. De rechterverdediger tekent bij de club van trainer Peter Bosz een contract tot medio 2022. Die Borussen betalen naar verluidt een bedrag van vijf miljoen euro, terwijl Felix Passlack in de deal betrokken is en op huurbasis de omgekeerde weg bewandelt.

De 23-jarige Toljan kwam sinds 2011 uit voor Hoffenheim, dat hem voor 500.000 euro had overgenomen van VfB Stuttgart. Vervolgens speelde de verdediger, die ook als middenvelder uit de voeten kan, nog een aantal jaren in de jeugd bij Hoffenheim. In maart 2013 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van de club, in de bekerwedstrijd tegen Schalke 04. Deze zomer was Toljan met Duitsland actief op het EK Onder-21, waarmee hij Europees kampioen werd.

Onder meer Tottenham Hotspur en Benfica waren ook geïnteresseerd in de jeugdinternational, terwijl the Spurs de grootste kanshebber leken om Toljan binnen te halen. Uiteindelijk trekt hij nu dus naar Borussia Dortmund, dat Felix Passlack tijdelijk naar Hoffenheim laat vertrekken. De negentienjarige verdediger wordt voor twee jaar gestald bij Hoffe. Voor zijn vertrek heeft Borussia Dortmund zijn contract verlengd, waardoor Passlack tot 2021 vastligt in het Signal Iduna Park.

"Felix is een dynamische speler, met enorm veel potentie. Hij hoort zeker bij de grootste talenten van zijn leeftijdsgroep en ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al de nodige ervaring. Zijn mentaliteit en karakter passen perfect binnen dit team", laat Hoffenheim-trainer Julian Nagelsmann weten via de website van zijn club.