Barcelona was concreet voor Mertens: ‘Maar hij heeft het goed in Napels’

Dries Mertens maakte vorig seizoen grote indruk bij Napoli, met 34 doelpunten en 15 assists in 46 wedstrijden. Het mag dan ook geen geheim heten dat de aanvaller daarmee de aandacht trok van diverse Europese topclubs. Barcelona en Chelsea waren deze zomer zelfs concreet voor de Belg, zo zegt zijn zaakwaarnemer Stijn Francis tegenover Sport/Voetbalmagazine.

“Maar hij heeft het goed in Napels en gelooft dat hij de scudetto kan winnen. Zelf ben ik ervan overtuigd dat de speler slim genoeg is om zijn eigen keuzes te maken. En ik weet dat je het niet lang uitzingt als je spelers pusht om van club te veranderen”, zegt Francis. Mertens, in het verleden speler van onder meer AGOVV, FC Utrecht en PSV, verlengde onlangs zijn contract bij Napoli tot medio 2020.

“Ze zijn zelf verstandig genoeg om over hun eigen toekomst te beslissen”, zegt de zaakwaarnemer, wiens cliënt ook voor een megatransfer naar China had kunnen kiezen. Tianjin Quanjian wilde Mertens graag naar het Verre Oosten halen. “Dries heeft 24 uur over de mogelijkheid nagedacht en besefte dan dat het niks voor hem was.”