Sneijder: ‘Die teleurstelling is misschien groter dan de verloren WK-finale'

Oranje moet komende donderdag in en tegen Frankrijk zien te winnen om uitzicht te houden op plaatsing voor het WK 2018. Indien het Nederlands elftal het toernooi in Rusland mist, is het voor de tweede keer op rij niet aanwezig op een groot toernooi. “Ik moet er niet aan denken dat nog eens mee te maken”, zegt Sneijder tegenover het Algemeen Dagblad.

“Ik probeer dat doorlopend te doen: iedereen moet ervan doordrongen zijn wat er op het spel staat. Het missen van het laatste EK is nog steeds de grootste teleurstelling uit mijn loopbaan, misschien nog wel groter dan de verloren WK-finale”, vertelt de middenvelder van OGC Nice. Hij vindt het geen slecht idee als Oranje met een andere formatie aantreedt tegen Frankrijk.

Op het WK 2014 in Brazilië boekte het Nederlands elftal veel succes met het 5-3-2-systeem. “Het is drie jaar geleden, maar toch waren er vrij veel spelers toen ook al bij. De Vrij, Blind, Wijnaldum, Martins Indi, Memphis. Het is kort dag, maar ik geloof dat wij die speelwijze echt nog wel goed kunnen uitvoeren”, stelt Sneijder, wiens interlandcarrière in mineur zou kunnen eindigen bij het missen van het WK.

“Natuurlijk snap ik dat die kans bestaat. We zijn niet gek natuurlijk”, aldus de recordinternational van Oranje. “Maar ik ga dat toch niet allemaal meenemen naar die wedstrijd? Ik ga daar nu toch niet uitgebreid over nadenken? Voetbal is altijd een momentopname, daar moeten we ons aan vastklampen. Als wij donderdag top zijn, gloort er iets moois. Ik geloof daar in.”