‘Barcelona identificeert drie alternatieven voor Philippe Coutinho’

Barcelona zit al een groot deel van de zomerse transferperiode achter Philippe Coutinho aan en met nog twee dagen te gaan begint de tijd te dringen voor de Catalanen. Nu de komst van de Braziliaanse spelmaker van Liverpool nog altijd niet afgerond is, begint Barça volgens Mundo Deportivo voorzichtig met het in werking stellen van een plan B en heeft het inmiddels contact opgenomen met drie bekende namen.

De drie alternatieven voor Coutinho zouden volgens de Spaanse krant Paulo Dybala, Antoine Griezmann en Thomas Lemar zijn. De twee eerstgenoemden stonden eerder op de radar in het Camp Nou, maar hun komst lijkt bij allebei niet vanzelfsprekend. Dybala werd al gezien als een mogelijke opvolger van Neymar en Juventus zal de absolute hoofdprijs willen ontvangen voor zijn sterspeler.

Griezmann leek eerder deze zomer op weg naar Manchester United, maar verlengde zijn contract nadat bekend werd dat Atlético Madrid geen spelers mag halen deze transferwindow. Barça hield zich daarna afzijdig omdat los Colchoneros worden gezien als een min of meer bevriende club en de Catalanen Atlético niet tegen de haren in wilden strijken.

Met de interesse in Lemar komt Barcelona juist terecht in het vaarwater van Liverpool, de club waar het Coutinho van over wil nemen. De Fransman is het belangrijkste overgebleven transferdoelwit van the Reds, die zich al een aantal keer bij AS Monaco hebben gemeld. Bronnen rondom Anfield laten weten dat Liverpool Coutinho wil laten gaan als de club erin slaagt om met Lemar een vervanger aan te trekken.