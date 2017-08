‘Eerlijk gezegd denk ik dat ik niet veel aan de bak zal komen bij Feyenoord’

Mohamed El Hankouri maakte dinsdag de tijdelijke overstap van Feyenoord naar Willem II en dat lijkt voor alle partijen een goede keuze. De Rotterdammers krijgen de kans om het talent in de Eredivisie aan het werk te zien, terwijl voor El Hankouri speeltijd lonkt die hij normaal gesproken in De Kuip waarschijnlijk niet zou krijgen.

“Bij Feyenoord train ik al een seizoen met de eerste selectie mee, maar als ik eerlijk ben denk ik dat ik daar niet veel aan de bak zal komen normaal gesproken”, legt hij uit in gesprek met het Brabants Dagblad. El Hankouri was zondag nog aanwezig in het stadion toen Feyenoord met 5-0 van zijn nieuwe werkgever won. De middenvelder, die normaal op de reservebank zou zitten, was vanwege de naderende huurdeal echter buiten de selectie gelaten.

“En de wedstrijd stond in het teken van het Sophia kinderziekenhuis, daarom moest ik samen met een paar andere jongens de boxen langs om handtekeningen uit te delen en foto's te laten maken.” El Hankouri gaat Jari Schuurman achterna, die vorig seizoen op huurbasis actief was in Tilburg. Ondanks de beperkte speeltijd die zijn ploeggenoot toen kreeg, twijfelde El Hankouri niet over de aanbieding: “Nee, ik probeer het positief te bekijken. Er valt nog genoeg te winnen. Voor de club en voor mij.”