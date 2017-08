De Boer in de problemen: ‘Dit heeft een hoop negativiteit gecreëerd’

Frank de Boer stapte pas tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen in bij Crystal Palace, maar de Nederlander zit na drie wedstrijd in de Premier League al op de schopstoel. The Eagles verloren achtereenvolgens van Huddersfield Town, Liverpool en Swansea City en de club zou al voorzichtig rondkijken naar een vervanger.

“Geen punten na drie wedstrijden is niet goed, het heeft een hoop negativiteit gecreëerd en er is druk. Maar je moet ook niet vergeten dat ze vorig seizoen na drie wedstrijd ook slechts één punt hadden”, citeert de Daily Mail een bron binnen de club. “Frank probeert iets op te bouwen en hij weet wat hij doet. Het kost echter tijd om een filosofie te veranderen. Kijk naar Swansea, dat was slecht, maar er is een reden dat Swansea het altijd goed doet tegen Palace, ze spelen voetbal. Dat is wat Frank hier ook wil brengen.”

“Maar voor nu heeft hij punten nodig, dat is wat de mensen zien en dat is wat die negativiteit veroorzaakt. Hij traint hard en kijkt vooruit, zoals normaal is, maar je weet het nooit in het voetbal.” Palace zou erover nadenken om Sam Allardyce, die de club vorig seizoen behoedde voor degradatie, opnieuw te polsen. De gewezen bondscoach van Engeland heeft hier echter voorlopig geen trek in: “Na slechts drie wedstrijden in de Premier League gaat het wel heel snel als mensen het al over je rentree in het voetbal hebben.”

“Op dit moment heb ik het erg naar mijn zin buiten het voetbal. Mijn tijd in de Premier League was jaren en jarenlang enorm opwindend en ik heb van iedere minuut genoten, maar een pauze nemen van het voetbal is op dit moment wat ik moet doen. Ik volg de Premier League nog steeds met enorme interesse, ik kijk hoe het zich allemaal ontvouwt en ik leef niet onder de druk die elke manager in de competitie nu ervaart.”