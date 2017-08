‘Geklapte deal De Jong bemoeilijkt ook komst Douglas Santos bij PSV’

Luuk de Jong werd eerder al in verband gebracht met Hannover 96 en de Franse subtopper Girondins Bordeaux was de afgelopen week erg concreet voor de gewezen aanvoerder van PSV. Dinsdag werd echter bekend dat de spits een transfer naar de Ligue 1 kan vergeten, aangezien les Girondins de stekker uit de onderhandelingen hebben getrokken.

Volgens De Telegraaf dacht het kamp van de aanvaller dat de transfer voor een bedrag tussen zes en zeven miljoen euro al zo goed als rond was. Bordeaux heeft hem echter niet persoonlijk laten weten dat de transfer niet doorgaat: De Jong kreeg na de ochtendtraining van Phillip Cocu te horen dat de Fransen zich terug hebben getrokken. Bordeaux-trainer Jocelyn Gourvennec zou niet helemaal overtuigd zijn van de kwaliteiten van De Jong en daarom de voorkeur geven aan de komst van Nicolas Préville van Lille OSC.

Het Eindhovens Dagblad voegt hier overigens aan toe dat het juist een grootaandeelhouder was die, tot ontzetting van Bordeaux zelf, de stekker uit de deal trok. De mededeling kwam niet alleen als een klap voor De Jong, aangezien PSV de transfersom goed kon gebruiken om Douglas Santos over te nemen van Hamburger SV. In tegenstelling tot BILD, dat woensdagavond laat beweerde dat PSV als gevolg van de afgeketste transfer zijn bod heeft ingetrokken, geeft De Telegraaf aan dat PSV nog wel wat financiële ruimte heeft.

HSV wil de Braziliaanse verdediger vooralsnog alleen verkopen en de Eindhovenaren hebben vier miljoen euro over voor de komst van Douglas Santos, die afgelopen week Rick van Drongelen op zijn plek zag debuteren. Als HSV en PSV er niet snel uit komen, schakelt de huidige nummer twee van de Eredivisie over op een plan B, daar er deze zomer absoluut nog een linksback bij moet komen. PSV heeft nog tot donderdagavond de tijd om die transfer af te ronden. De club zou daarbij mogelijk toch nog wat miljoenen voor Luuk de Jong voor kunnen gebruiken, aangezien ook Sevilla interesse zou hebben in de spits.