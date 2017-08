Lazio kijkt na vertrek Keita Baldé rond bij PSV

Bayern München is geïnteresseerd in Alex Timossi Andersson. Der Rekordmeister volgt de ontwikkeling van de zestienjarige spits van Helsingborgs IF op de voet. (Sydsvenskan)

Borussia Dortmund en Arsenal hopen zich nog te kunen versterken met Julian Draxler, maar de Duitser is niet van plan om te vertrekken bij Paris Saint-Germain. De Franse grootmacht nam hem een halfjaar geleden over van VfL Wolfsburg. (SFR Sport)