‘Hij heeft met Rashica en Linssen gewoon twee heel goede spelers voor zich’

Mitchell van Bergen geldt als groot talent bij Vitesse, maar de achttienjarige vleugelspits komt de laatste tijd niet meer in actie voor de Arnhemmers. Waar hij begin vorig seizoen veel speelde, krijgt hij dit seizoen tot op heden geen speeltijd. Van Bergen maakt zich echter geen zorgen, aldus zaakwaarnemer Santi Kolk.

"Mitchell heeft in januari van dit jaar nog een nieuw contract tot medio 2020 getekend bij Vitesse en heeft het gigantisch naar zijn zin bij Vitesse", vertelt Kolk in gesprek met Voetbal International. "De club heeft veel vertrouwen in hem en er is volop perspectief bij het eerste elftal, maar hij wordt rustig gebracht." De oud-aanvaller benadrukt dat een vertrek of verhuur niet aan de orde is.

Dat Van Bergen, die ook international is van Oranje Onder-19, dit seizoen nog geen speelminuten kreeg bij Vitesse, is volgens Kolk geen reden om te wanhopen. "Helemaal niet. Mitchell is pas achttien. Hij kwam vorig seizoen snel, maar is nog hartstikke jong en heeft met Milot Rashica en Bryan Linssen gewoon twee heel goede spelers voor zich. Zijn tijd komt echt nog wel en hij ontwikkelt zich prima. Dat vindt de club ook."