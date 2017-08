‘FC Utrecht stunt en huurt voormalige PSV’er van Manchester United’

FC Utrecht gaat zich versterken met Andreas Pereira, zo meldt het Algemeen Dagblad dinsdagavond. De 21-jarige Braziliaans-Belgische middenvelder wordt gehuurd van Manchester United. De clubs zijn er nog niet helemaal uit, maar naderen een deal, aldus de krant.

De aanvallende middenvelder doorliep tussen 2005 en 2011 de jeugdopleiding van PSV. Zijn komst duidt op een mogelijk vertrek van Yassin Ayoub, die veel in verband wordt gebracht met een transfer. Pereira zou eerst nog tijdelijk vertrekken naar Valencia, maar die deal ketste af, waarna hij nu dus de mogelijkheid heeft te verkassen naar de Domstad.

Pereira werd in 2012 weggeplukt door United bij PSV, tot woede van de Eindhovenaren, die het zestienjarige talent met pijn in het hart zagen vertrekken. Daarna werd hij verhuurd aan het Spaanse Granada, waar hij 37 keer voor in actie kwam. Bij the Red Devils kwam de middenvelder niet verder dan 428 minuten in het eerste elftal. Pereira speelde bij PSV in de tijd dat trainer Erik ten Hag assistent van Fred Rutten was in Eindhoven.