Monaco presenteert voor 30 miljoen tweede aanvaller van de dag

Keita Baldé Diao is speler van AS Monaco, zo laat de regerend Frans landskampioen dinsdagavond weten via de officiële kanalen. De buitenspeler van Lazio komt voor een bedrag van naar verluidt dertig miljoen over uit de Serie A en heeft zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract in het Stade Louis II.

De transfersom van dertig miljoen kan via bonussen nog met vijf miljoen oplopen. De veelzijdige linksbuiten is de tweede aanwinst van de dag, nadat eerder Stevan Jovetic zich verbond aan de Monegasken. De aanvaller stond in de belangstelling van veel clubs, waaronder Juventus, Internazionale, AC Milan en Napoli. De 22-jarige Spaanse Senegalees heeft echter gekozen voor een avontuur bij Monaco en laat Lazio na 137 officiële duels en 31 doelpunten achter zich.

De twaalfvoudig international van Senegal, die met het rugnummer 14 gaat spelen, zegt op de clubsite van zijn nieuwe werkgever blij te zijn met de stap naar de Franse landskampioen. "Het is een club met een grote historie. Veel spelers en vrienden hebben zich naar mij lovend uitgelaten over de club. Toen de mogelijkheid zich aandiende om hier te voetballen, twijfelde ik geen moment."

Vadim Vasilyev, vicevoorzitter van de club, is ook verheugd met de transfer: "Het is een jonge aanvaller met al meer dan honderd wedstrijden in de benen in de Serie A. Hij heeft veel kwaliteiten." AS Monaco speelt met de komst van het jonge talent in op het mogelijke vertrek van Kylian Mbappé en Thomas Lemar, die hevig in de belangstelling staan van respectievelijk Paris Saint-Germain en Liverpool.