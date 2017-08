De Jong: ‘Hij doet het leuk, niet van: ‘Ik heb bij Real Madrid gespeeld’’

Siem de Jong is teruggekeerd bij Ajax. De middenvelder heeft Newcastle United achter zich gelaten en heeft voor drie jaar getekend bij de club waar hij eerder al 244 wedstrijden voor speelde. De Jong moet de Amsterdammers met zijn ervaring helpen naar de landstitel, aldus Frenkie de Jong.

De twintigjarige middenvelder erkent in gesprek met FOX Sports dat Ajax een concurrent heeft binnengehaald. "Ja, het is een middenvelder, dus natuurlijk denk je wel even: 'Een extra concurrent'. Maar je speelt bij Ajax, een van de grootste clubs van Nederland, dus je weet dat je concurrentie hebt. Ik moet gewoon zorgen dat ik beter ben dan degene die komt of degenen die er al zijn. Dan ga ik vanzelf wel spelen."

Eerder haalde Ajax al de 34-jarige Klaas-Jan Huntelaar als ervaren man en hij wordt nu bijgestaan door de 28-jarige De Jong. "Ervaring erbij is altijd lekker, dat zie je ook met Huntelaar. Ook buiten de wedstrijden: hij praat veel met je. En ook op een leuke manier. Niet van: 'Ik heb bij Real Madrid gespeeld, je moet dit doen.' Hij dwingt je niet tot iets. Ik vind het wel fijn dat zo'n speler erbij is", aldus Frenkie de Jong.