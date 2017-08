Bonucci prijst opponent: ‘Hij is de beste verdediger ter wereld’

Spanje en Italië spelen zaterdagavond tegen elkaar voor een plekje bij het WK in Rusland van volgend jaar. De twee Europese grootmachten staan beide met zestien punten bovenaan in de poule, dus de winnaar in Santiago Bernabéu mag zich waarschijnlijk rijk rekenen. Leonardo Bonucci kijkt ernaar uit om met zijn voormalig ploeggenoten van Juventus te voetballen tegen Spanje.

"Ik ben blij weer te gaan spelen met Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli en Gianluigi Buffon", aldus de dertigjarige verdediger van AC Milan in gesprek met AS. "Zij zijn mijn vrienden. Onze wegen zijn inmiddels gescheiden, maar ik heb zeven jaar met hen doorgebracht en ze hebben me geholpen te groeien als voetballer", zegt de zeventigvoudig international.

Bonucci verwacht een zeer zware wedstrijd tegen de Spanjaarden: "Ze zijn erg sterk, maar we zijn klaar om hen te bestrijden. We zijn een mix van jong en oud en van opofferingsgezindheid en nederigheid." Tot slot heeft de Italiaan lovende woorden voor Sergio Ramos, die bij Spanje in het centrum van de defensie staat: "Hij is de beste verdediger ter wereld. Hij heeft ook de Champions League gewonnen. Ik waardeer hem zeer."