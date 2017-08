‘Mijn verzoek aan Ajax, PSV en Feyenoord is: verdeel die 80 miljoen eerlijk’

In de eerste weken van het nieuwe seizoen is de discussie over kunstgras weer flink opgelaaid en het gebruik van de kunstmatige ondergrond kent zijn voor- en tegenstanders. Een flink aantal prominenten spraken zich uit tegen het spelen op kunstgras, terwijl in de Jupiler League een flink deel van de club juist niet op echt gras spelen. Telstar heeft wel een oplossing voor de problemen die het kunstgras met zich meebrengt.

“Mijn verzoek aan Ajax, PSV en Feyenoord is: ga eens een besluit nemen om de mediagelden eens eerlijk te verdelen. Die tachtig miljoen moeten wij gaan delen door het aantal BVO's (betaald voetbalorganisaties, red.). In dat geval hebben wij allemaal een fantastisch grasveld. Als dat dan het probleem is van de ontwikkeling van het voetbal, dan is dat de oplossing”, countert voorzitter Pieter de Waard in gesprek met NH Sport.

Volgens De Waard zou Telstar als de mediagelden gedeeld worden door het aantal clubs geen 276 duizend euro per jaar incasseren, maar tweeënhalf miljoen. Als de club dat geld inderdaad krijgt, is het kunstgrasveld het eerste wat er volgens de preses aan gaat: “Dan trekken wij subiet het kunstgras eruit en leggen wij er echt gras in, want als voetballiefhebber hunker je naar één ding: de geur van echt gras.”