Emery weigerde samen te werken met Kluivert: ‘Nu is dat voorbij’

Patrick Kluivert is er bij Paris Saint-Germain uitgewerkt door trainer Unai Emery, zo wordt duidelijk uit een interview met de trainer van les Parisiens. De voormalig technisch directeur van de Franse topclub zat allesbehalve op één lijn met de Spanjaard en de oefenmeester geeft in gesprek met So Foot aan dat hij voorzitter Nasser Al-Khelaifi een keuze gaf: Kluivert eruit of hij eruit.

Emery memoreert wat hij tegen de preses had gezegd: "'Als u ervoor kiest om de reis met mij te maken, moet u naar mij luisteren en sommige dingen veranderen, zoals de technisch directeur'", aldus de Bask tegen Al-Khelaifi. Kluivert kreeg onder meer kritiek dat aankopen Jesé Rodríguez, Grzegorz Krychowiak en Hatem Ben Arfa het niet geweldig deden in Parijs.

Volgens Emery verloopt de samenwerking bij PSG nu een stuk beter. "Nu zitten we allemaal op dezelfde golflengte. De president kent mijn behoeften en met de hulp van Antero (Henrique, nieuwe technisch directeur, red.) voldoet hij daaraan. Toen ik aankwam, luisterde ik naar de technisch directeur en de president. Ik zei tegen Kluivert: 'Oké, je kent het team beter dan ik, ik vertrouw je.' Ik was passief. Nu is dat voorbij."