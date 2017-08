Sánchez wees Barcelona af: ‘Omstandigheden waren niet de beste’

Davinson Sánchez is sinds kort speler van Tottenham Hotspur. De 21-jarige verdediger verkaste voor een bedrag van maximaal 42 miljoen euro van Ajax naar Londen, waar hij voor zes seizoenen heeft getekend. Naast the Spurs waren er meer geïnteresseerde partijen, zoals Barcelona, maar de Colombiaan zegt dat hij welbewust de Spaanse grootmacht heeft geweigerd.

In gesprek met de pers zegt Sánchez dat Barcelona bij de top van de wereld hoort, maar dat hij niet wilde afreizen naar Catalonië vanwege de omstandigheden. "Voor mij is Barcelona altijd één van de beste clubs ter wereld geweest, maar de omstandigheden waaronder ik zou arriveren waren niet de beste", citeert onder meer Sport.

De ex-Ajacied zegt dat hij goed heeft nagedacht over zijn keuze voor de club van Mauricio Pochettino en zegt dat het een keuze was gebaseerd op voetbal, en niet op iets anders: "Gelukkig was het besluit op basis van voetbal en niet op marketing. Nu denk ik alleen maar aan Tottenham en het nationale team en probeer ik ervoor te zorgen dat ik goed blijf presteren."