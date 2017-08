57-voudig international neemt afscheid van Valencia: ‘Zal dit nooit vergeten’

Aymen Abdennour staat op het punt zich te verbinden aan Olympique Marseille. De 28-jarige centrale verdediger heeft de medische keuring al doorstaan bij de Franse club en het wachten is op een bevestiging van de transfer. De Tunesisch international verlaat zodoende Valencia na twee seizoenen en 43 wedstrijden. Abdennour heeft gemende gevoelens bij de overstap.

Abdennour kijkt uit naar zijn avontuur in Frankrijk en heeft onder meer een dienstverband bij Zenit Sint-Petersburg geweigerd. De verdediger, die nog tot medio 2020 vastligt in Spanje, wordt naar verluidt voor twee seizoenen gehuurd van Valencia. In 2015 werd de Tunesiër nog voor 22 miljoen euro overgenomen van AS Monaco, maar na twee voetbaljaargangen kon hij vertrekken bij de LaLiga-club, mede vanwege zijn hoge salaris.

De 57-voudig international neemt op Instagram alvast afscheid van Valencia: "Elk einde kondigt een nieuwe start aan, zoals ze zeggen. Vandaag is mijn avontuur met Valencia aan een einde gekomen. Ik neem afscheid van mijn familie. Ik ga mijn teamgenoten erg missen. Ook wil ik de fans bedanken voor hun loyaliteit en hun bemoedigende berichten. Jullie zijn geweldig, ik zal jullie nooit vergeten. Ik ben erg trots het shirt van Valencia te hebben gedragen."