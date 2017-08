Deschamps stelt verbod in: ‘Wij lijden eronder, maar dat geldt ook voor Oranje’

Didier Deschamps heeft zijn internationals verboden om deze week de selectie te verlaten voor de afronding van een transfer. "Ze zijn en blijven hier", zegt de Franse bondscoach tijdens de voorbereiding van les Bleus voor de WK-kwalificatieduels tegen Nederland en Luxemburg tegenover het aanwezige journaille op het trainingscomplex Clairefontaine.

Deschamps weet dat enkele grote Franse talenten hardnekkig in verband worden gebracht met een transfer. Zo staat Kylian Mbappé van AS Monaco op het punt te verkassen naar Paris Saint-Germain, terwijl teamgenoot Thomas Lemar door met name Liverpool wordt begeerd. Zo'n anderhalf uur na de confrontatie donderdag tussen Frankrijk en Oranje in Parijs sluit de transfermarkt.

De keuzeheer van de Fransen wil geen afleidingen. "De focus moet volledig op donderdag liggen. De transferperiode duurt te lang, vooral de clubtrainers lijden daar onder", aldus de ex-trainer van AS Monaco, Juventus en Olympique Marseille. "Wij ook, maar dat geldt eveneens voor onze tegenstander. Ik probeer alle verstorende elementen tot een minimum te beperken."

De bondscoach gaat ook in op de naderende transfer van Mbappé, die na Neymar de duurste speler ooit kan worden met een bedrag van naar verluidt 180 miljoen euro. "Eigenlijk is het een belachelijk bedrag", zegt de Fransman. "Maar daar kan Kylian niets aan doen, dat is iets tussen de clubs. Voor het Franse voetbal is het mooi dat hij in eigen land blijft spelen."